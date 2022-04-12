«Бразильцы к такому не привыкли!» Клаудиньо рассказал, что его удивило в России

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо признался, что снег в России у него вызывает «очень странное и ни на что не похожее чувство».

«Каково ощущать снег человеку из Бразилии? Очень странное чувство, ни на что не похожее! Представить не мог, что снег будет идти до апреля — мне сказали, что такое здесь максимум до февраля. Но я нормально к этому отношусь, вокруг красиво и необычно. Мы, бразильцы, совсем к этому не привыкли — каждый день выходить из дома, приезжать на тренировку и видеть повсюду снег. Но ничего не имею против снега, лишь бы не было холодно!

Что самое неприятное в матчах на морозе? Ты не чувствуешь ног, толком не получается ни бить по мячу, как ты привык, ни бежать. В итоге немного теряешь ощущение, что контролируешь себя и игровой процесс. Но к этому всё равно нужно привыкать любыми способами, чтобы даже в таких условиях приносить команде максимум пользы.

Что удивило, кроме морозов? Думаю, язык. Русский пока не даётся мне настолько, чтобы уверенно общаться с людьми, и это усложняет коммуникацию, но я стараюсь объясняться тем набором слов и фраз, которые уже успел выучить. Очень сложный язык!» — приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».

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