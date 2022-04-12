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В Бразилии тренер ударил женщину-арбитра головой

В Бразилии тренер ударил женщину-арбитра головой
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Неприятный эпизод произошёл во время матча чемпионата штата Эспириту-Санту (Бразилия) между клубами «Нова Венеция» и «Деспортива Ферровиария». Главный тренер второй бразильской команды Рафаэль Сориано выбежал на поле в перерыве встречи, начав выражать недовольство работой судейской бригады.

В один из моментов Сориано не сдержал эмоций и головой ударил по лицу бокового судьи Марсиелли Нетто. Женщина схватилась за нос, а Сориано получил прямую красную карточку и покидал поле в сопровождении сотрудников полиции.

Далее Сориано обвинил 29-летнюю девушку в «желании воспользоваться тем, что она женщина». После игры «Деспортива Ферровиария» уволила Сориано с поста главного тренера команды.

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