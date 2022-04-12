Пабло Мари заявил о желании остаться в «Удинезе» на постоянной основе

Испанский защитник «Удинезе» Пабло Мари, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», сообщил, что счастлив в итальянском клубе и намерен остаться в составе «маленьких зебр».

«Я бы хотел остаться в Серии А на следующий сезон. У меня контракт с «Арсеналом» до июня 2024 года, но я так счастлив здесь — в «Удинезе», — приводит слова Мари La Gazzetta Dello Sport.

Арендная сделка между «Удинезе» и «Арсеналом» не включает в себя опцию выкупа. Договорённость по переходу защитника будет зависеть от двух клубов.

Портал Transfermarkt оценивает Пабло в € 5 млн. В текущем сезоне Серии А Мари провёл восемь матчей и не отметился результативными действиями. В «Арсенал» испанский защитник перебрался в зимнее трансферное окно 2020 года.