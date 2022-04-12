Клаудиньо ответил на вопрос, готов ли остаться в «Зените», если клуб не пустят в еврокубки

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он остаться в стане сине-бело-голубых, если российские клубы не будут допущены до международных соревнований в следующем сезоне.

«Готов ли я остаться в «Зените», если Россию не пустят в еврокубки? Я не могу предвидеть будущее и не хочу жить будущим, для меня важнее всего настоящий момент. Сейчас я футболист «Зенита», у меня впереди четыре года контракта с сине-бело-голубыми, я счастлив в Петербурге и мечтаю помочь команде завоевать очередной титул и стать вместе с ней чемпионом России», — приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».

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