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«Тоттенхэм» нашёл усиление для полузащиты в «Лестере»

«Тоттенхэм» нашёл усиление для полузащиты в «Лестере»
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Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в переходе полузащитника Юри Тилеманса «Лестера» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что бельгийского футболиста хотят подписать «Ливерпуль» и «Арсенал». Тилеманс может покинуть свою команду в летнее трансферное окно, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.

24-летний Тилеманс перешёл в английскую команду на правах аренды в январе 2019 года из французского «Монако». Летом того же года «лисы» выкупили контракт полузащитника за € 45 млн.

В нынешнем сезоне Тилеманс в 24 матчах английской Премьер-лиги забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Соглашение бельгийского хавбека с «Лестером» истекает в 2023 году.1

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