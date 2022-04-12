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Московское «Динамо» подписало контракт с 17-летним хавбеком камерунского происхождения

Московское «Динамо» подписало контракт с 17-летним хавбеком камерунского происхождения
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Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Оливье Кенфаком.

«Кенфак предпочитает выступать в группе атаки, может играть и справа, и слева. Находясь на просмотре, Оливье принимал участие в контрольных играх «Динамо-2» и отметился забитым мячом в ворота основной команды.

Родители Кенфака — этнические камерунцы, его отец много лет живёт и работает в России (в Краснодарском крае). На текущий момент Оливье будет выступать в основном за молодёжную команду «Динамо», — сказано в заявлении пресс-службы московского клуба в телеграм-канале.

Сообщается, что 17-летний Кенфак подписал соглашение сроком на два года — до 2024-го.

«Динамо» с 49 очками занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место.

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