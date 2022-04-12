Агент: возможно, Антон Миранчук будет включён в заявку «Локомотива» на ближайшие туры РПЛ

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о восстановлении своего подопечного после травмы.
«Антон частично тренируется в общей группе. Команда уезжала в Ростов-на-Дону, Антон тренировался индивидуально. Когда команда тренируется вместе — он принимает участие в каких-то тактических упражнениях. Как только Антон почувствует, что он готов на 100 процентов, он вернётся. Возможно, в ближайших турах уже будет включен в заявку. Надеюсь, сыграет до конца чемпионата», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».
Напомним, ранее хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимается восстановлением с октября 2021 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» пять матчей и отметился одной результативной передачей.
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