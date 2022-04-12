Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: возможно, Антон Миранчук будет включён в заявку «Локомотива» на ближайшие туры РПЛ

Агент: возможно, Антон Миранчук будет включён в заявку «Локомотива» на ближайшие туры РПЛ
Комментарии

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о восстановлении своего подопечного после травмы.

«Антон частично тренируется в общей группе. Команда уезжала в Ростов-на-Дону, Антон тренировался индивидуально. Когда команда тренируется вместе — он принимает участие в каких-то тактических упражнениях. Как только Антон почувствует, что он готов на 100 процентов, он вернётся. Возможно, в ближайших турах уже будет включен в заявку. Надеюсь, сыграет до конца чемпионата», — приводит слова Шпинёва «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее хавбек «Локомотива» Антон Миранчук находился на лечении в Германии, где прошёл реабилитацию после травмы сухожилия, полученной в январе 2021 года. Сначала футболист продолжал играть с травмой, а потом, когда она была диагностирована новым медицинским штабом, Миранчука отправили на лечение. Антон занимается восстановлением с октября 2021 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Новость по теме
Антон Миранчук: сам уже жду не дождусь, когда смогу вернуться на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022