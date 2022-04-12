Йылмаз может продолжить карьеру в АПЛ

«Лестер Сити» заинтересован в подписании защитника турецкого «Бешикташа» Рыдвана Йылмаза. Об этом сообщает TGRT Haber.

По сведениям источника, английский клуб предложит за 20-летнего футболиста € 9,5 млн. Также в футболисте заинтересованы итальянский «Торино» и немецкий «Штутгарт». В «Лестере» Йылмаз может объединится с товарищем по сборной Турции защитником Чагларом Сёюнджю.

Йылмаз — воспитанник «Бешикташа». За основную команду турецкого клуба защитник в 58 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Соглашение между футболистом и турецким клубом истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 5,5 млн.