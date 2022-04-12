Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель заявил, что отсутствие пяти замен в АПЛ уменьшило шансы «Челси» в Лиге чемпионов

Тухель заявил, что отсутствие пяти замен в АПЛ уменьшило шансы «Челси» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, как отсутствие пяти замен в этом сезоне английской Премьер-лиги повлияло на игру его команды в Лиге чемпионов.

«Мы сталкиваемся с огромным недостатком с точки зрения физической подготовки, потому что у «Реала» весь сезон есть возможность использовать пять замен в матчах. Мы играем в самой энергозатратной лиге, проводим больше всего матчей в течение сезона и в течение 2022 года, так что не всегда легко быть конкурентоспособными в физическом компоненте.

Мы стремимся преуспеть в силе, выносливости и остроте, чтобы стать по-настоящему особенной командой. Нам не удалось реализовать это в достаточной степени в последнем матче. Это также было связано с качеством игры «Реала», их способностью замедлять игру, контролировать матч за счёт владения мячом», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Первая встреча команд завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси» состоится сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 22:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022