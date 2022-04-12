Тухель заявил, что отсутствие пяти замен в АПЛ уменьшило шансы «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал, как отсутствие пяти замен в этом сезоне английской Премьер-лиги повлияло на игру его команды в Лиге чемпионов.
«Мы сталкиваемся с огромным недостатком с точки зрения физической подготовки, потому что у «Реала» весь сезон есть возможность использовать пять замен в матчах. Мы играем в самой энергозатратной лиге, проводим больше всего матчей в течение сезона и в течение 2022 года, так что не всегда легко быть конкурентоспособными в физическом компоненте.
Мы стремимся преуспеть в силе, выносливости и остроте, чтобы стать по-настоящему особенной командой. Нам не удалось реализовать это в достаточной степени в последнем матче. Это также было связано с качеством игры «Реала», их способностью замедлять игру, контролировать матч за счёт владения мячом», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.
Первая встреча команд завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси» состоится сегодня, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 22:00 мск.
- 12 апреля 2022
-
14:31
-
14:25
-
14:23
-
14:15
-
14:08
-
14:03
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:33
-
13:23
-
13:14
-
13:06
-
13:03
-
12:52
-
12:38
-
12:38
-
12:24
-
12:16
-
12:11
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:29
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:02
-
10:55
-
10:55
-
10:33
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
10:00