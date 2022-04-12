«Атлетико» подал апелляцию на решение УЕФА о частичном закрытии стадиона на матче с «Сити»
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Испанский «Атлетико Мадрид» подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о частичном закрытии стадиона на матче с «Сити». Об этом сообщает Sky Sports.
«На сегодняшний момент мы ожидаем, что фанатам потенциально будет разрешено присутствовать на закрытых трибунах», — приводит заявление клуба Sky Sports.
Меры по частичному закрытию трибун связаны с тем, что во время первого матча с «Манчестер Сити» фанаты мадридцев демонстрировали нацистское приветствие.
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико Мадрид» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало матча – 22:00 мск.
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