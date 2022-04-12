«Реал» — «Челси»: во сколько матч 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Реал» — «Челси». В прямом эфире игру покажет «Матч Футбол 3» и основной телеканал холдинга.

Игру обслужит польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. Помогать ему будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Срджан Йованович.

Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 3:1. Героем встречи стал форвард «сливочных» Карим Бензема, который отметился хет-триком.

На стадии 1/8 финала «Челси» по сумме двух матчей обыграл «Лилль» (4:1), а «Реал» оказался сильнее «Пари Сен-Жермен» (3:2).