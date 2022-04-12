«Бавария» — «Вильярреал»: во сколько матч 1/4 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Бавария» — «Вильярреал». В прямом эфире игру покажет «Матч Футбол 1».



Встречу обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Помогать ему будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.



Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).