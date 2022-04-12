«Бавария» — «Вильярреал»: во сколько матч 1/4 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Бавария» — «Вильярреал». В прямом эфире игру покажет «Матч Футбол 1».
Встречу обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Помогать ему будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.
Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).
- 12 апреля 2022
-
14:31
-
14:25
-
14:23
-
14:15
-
14:08
-
14:03
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:33
-
13:23
-
13:14
-
13:06
-
13:03
-
12:52
-
12:38
-
12:38
-
12:24
-
12:16
-
12:11
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:29
-
11:28
-
11:16
-
11:05
-
11:02
-
10:55
-
10:55
-
10:33
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
10:00