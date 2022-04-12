Гари Невилл заявил, что «Ливерпулю» будет легче, чем «Сити» в оставшихся матчах АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сообщил, что у «Ливерпуля» календарь оставшихся матчей легче, чем у «Манчестер Сити» — их соперников в борьбе за чемпионство.
«Мы смотрим на календарь оставшихся матчей «Сити» и думаем: «Их игры легче, чем у «Ливерпуля». Но на самом деле это потому, что мы неправильно оцениваем сложность мерсисайдского дерби и матч против «Манчестер Юнайтед». В любом другом сезоне эти игры были бы очень тяжелыми для «Ливерпуля». Но, честно говоря, «Эвертон» и «МЮ» ужасны в данный момент, так что игры с ними могут быть легче, чем с любой из команд, которые остались в календаре у «Сити». «Уотфорд» борется за выживание, «Лидсу» ещё предстоит выигрывать матчи, чтобы не вылететь, равно как и «Ньюкаслу», — приводит слова Невилла Daily Mail.
- 12 апреля 2022
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