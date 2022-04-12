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Помнишь дату создания ФК «Динамо»? Расскажи об этом на квизе «Чемпионат Brainboy»

Помнишь дату создания ФК «Динамо»? Расскажи об этом на квизе «Чемпионат Brainboy»
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В понедельник, 18 апреля, пройдёт новая футбольная игра квиза «Чемпионат Brainboy». Приходи вспоминать историю футбола, узнавать интересные детали и выигрывать крутые призы – регистрируйся!

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Вас ждёт обновление квиза — один из раундов, который был на Суперфинале, станет регулярным. Но кое-что остаётся вечным: ведущим по-прежнему является Даниил Махалин, а призы по-прежнему самые крутые!

Стартовый свисток — в 20:00 в Hard Rock Cafe на Новом Арбате. Не пропусти – регистрируйся на игру прямо сейчас!

А если вы хотите продемонстрировать не только футбольные знания, то у Brainboy есть ещё и квизы на общий кругозор и логику – регистрация тоже открыта!

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