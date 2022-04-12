Рубен Диаш вернулся к полноценным тренировкам с командой
Поделиться
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш возобновил полноценные тренировки с командой. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
24-летний португалец восстанавливался после травмы подколенного сухожилия, полученной 1 марта в матче Кубка Англии с «Питерборо» (2:0). В этом сезоне португальский защитник провёл 34 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Он сумел забить два гола и сделать четыре результативные передачи.
Завтра, 13 апреля, «Манчестер Сити» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико Мадрид» на домашнем стадионе испанской команды «Ванда Метрополитано». Первая игра между командами в Англии завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Кевин Де Брёйне.
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
15:53
-
15:47
-
15:41
-
15:32
-
15:27
-
15:13
-
15:13
-
15:09
-
15:07
-
15:04
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:35
-
14:31
-
14:25
-
14:23
-
14:15
-
14:08
-
14:03
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:33
-
13:23
-
13:14
-
13:06
-
13:03
-
12:52
-
12:38
-
12:38
-
12:24
-
12:16
-
12:11
-
12:00
Партнерский контент