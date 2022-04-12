Гендиректор «Зенита»: в списке интересов клуба не менее 25 игроков

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи об интересе сине-бело-голубых к Зелимхану Бакаеву из «Спартака», а также Дмитрию Баринову и Рифату Жемалетдинову из «Локомотива».
«Процесс не комментируется, только результат. В списке интересов не менее 25 российских и иностранных игроков. Фамилии не обсуждаются», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Напомним, «Зенит» занимает первое место в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиге, набрав 52 очка в 24 матчах. Ближайшим преследователем сине-бело-голубых является московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).
На прошлой неделе «Зенит» продлил контракт со своим полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2023/2024.
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