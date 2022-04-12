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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность трансфера хавбека «РБ Лейпциг»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность трансфера хавбека «РБ Лейпциг»
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Руководство «Манчестер Юнайтед» провело внутренние переговоры по поводу возможного подписания полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает Sky Deutschland.

Ранее сообщалось, что 63-летний Ральф Рангник, который возглавил команду в декабре 2021 года, сразу же запросил у селекционной службы отчёт по полузащитнику «РБ Лейпциг» Кристоферу Нкунку. Сообщается, что ответ от скаутов стал для Рангника разочаровывающим. Селекционная служба не смогла составить отчёт по французскому хавбеку.

В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку в 42 матчах во всех турнирах забил 28 голов и отдал 18 результативных передач. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является. Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн.

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