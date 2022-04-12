«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность трансфера хавбека «РБ Лейпциг»

Руководство «Манчестер Юнайтед» провело внутренние переговоры по поводу возможного подписания полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает Sky Deutschland.
Ранее сообщалось, что 63-летний Ральф Рангник, который возглавил команду в декабре 2021 года, сразу же запросил у селекционной службы отчёт по полузащитнику «РБ Лейпциг» Кристоферу Нкунку. Сообщается, что ответ от скаутов стал для Рангника разочаровывающим. Селекционная служба не смогла составить отчёт по французскому хавбеку.
В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку в 42 матчах во всех турнирах забил 28 голов и отдал 18 результативных передач. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является. Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн.
- 12 апреля 2022
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