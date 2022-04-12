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Камерунец с российским паспортом прокомментировал подписание контракта с «Динамо»

Камерунец с российским паспортом прокомментировал подписание контракта с «Динамо»
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Камерунец с российским гражданством Оливье Кенфак прокомментировал подписание профессионального контракта с московским «Динамо». Полузащитник будет выступать за молодёжную бело-голубых.

«Я очень рад подписать контракт с «Динамо» и постараюсь показывать хорошие результаты. Мне нравится всё: тренеры, персонал, база клуба и внимательное отношение со стороны руководства. Надеюсь, всё будет хорошо и моя карьера здесь успешно сложится. Теперь моя мечта — проявить себя и со временем пробиться в основную команду «Динамо»!» — приводит слова Кенфака клубная пресс-служба в своём телеграм-канале.

Напомним, 17-летний Кенфак подписал соглашение с «Динамо» сроком на два года — до 2024-го.

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