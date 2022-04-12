Булыкин назвал возможный переход в «Зенит» Баринова и Жемалетдинова потерей «Локомотива»

Офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин высказал мнение о возможном переходе футболиста московского «Спартака» Зелимхана Бакаева, а также игрока московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в санкт-петербургский «Зенит».

«Баринов и Жемалетдинов — лидеры «Локомотива». Если трансфер получится, то это хорошее прибавление для «Зенита» и большая потеря для «Локо». Не знаю, какая сейчас ситуация у железнодорожников, сложно давать какую-то оценку возможных трансферов. Но с тем, что Баринов и Жемалетдинов — одни из лучших игроков клуба, думаю, никто не спорит», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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