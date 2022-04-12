Далглиш предложил дать Украине прямую путёвку на ЧМ-2026

Знаменитый в прошлом футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш предложил предоставить сборной Украины прямую путёвку на чемпионат мира – 2026, чтобы не затягивать процесс квалификации на предстоящий ЧМ-2022.

«Стоит с огромным уважением относиться к украинским игрокам и Украинской ассоциации футбола. Это не их вина, что они попали в такую ситуацию. Большая часть сборной Украины не имеет игровой практики. Семьи некоторые футболистов сильно пострадали от происходящего.

Я думаю, что несправедливо сейчас оказывать на украинскую сборную давление в любой форме. Может, стоит принять решение и сказать им: «На следующий чемпионат мира вы попадёте автоматически, вам не нужно будет проходить квалификацию».

Это был бы отличный способ показать своё уважение к Украине и ускорить оставшиеся этапы квалификации на чемпионат мира – 2022. Думаю, что было бы неплохо предложить украинцам такой вариант, если они согласятся», — приводит слова Далглиша The Scottish Sun.

Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 сборной Украины предстоит встретиться с национальной командой Шотландии. Победителя этой пары в финале стыков ожидает Уэльс.

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