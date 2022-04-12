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«Валенсия» хочет подписать воспитанника «Барселоны» свободным агентом

«Валенсия» хочет подписать воспитанника «Барселоны» свободным агентом
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«Валенсия» заинтересована в подписании контракта с защитником «Лацио» Патриком. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, в ближайшие дни представители 28-летнего испанского футболиста встретятся с римским клубом для переговоров по продлению соглашения. Также в услугах игрока заинтересован турецкий «Бешикташ».

С 2008 по 2015 год Патрик находился в структуре «Барселоны» и провёл за основную команду сине-гранатовых 22 минуты в матче Лиги чемпионов с «Аяксом» в 2013 году. Соглашение Патрика с «Лацио» истекает в конце сезона.

Видеообзор: «Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте»:

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