Фернандиньо покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо покинет команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сам бразилец сообщил на пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Не думаю, что буду в «Манчестер Сити» в следующем сезоне. Я хочу играть и получать регулярную игровую практику. Я вернусь в Бразилию, такое решение принял вместе со своей семьёй, которая для меня важнее всего», — приводит слова Фернандиньо BBC.

Примечательно, что новость об уходе Фернандиньо стала сюрпризом для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, который сказал: «Я не знал об этом, это для меня новость. Посмотрим, что произойдёт в конце сезона. Я не знаю, что будет».

Напомним, Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра» за € 40 млн. С тех пор он провёл за «горожан» 373 встречи, в которых забил 25 голов и отдал 32 результативные передачи, получив 86 жёлтых и 3 красные карточки.

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