Появилось видео аварии с участием Фредди Ринкона
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В сети появилось видео аварии с участием бывшего полузащитника мадридского «Реала» Фредди Ринкона. Местные СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлён момент столкновения автомобиля с автобусом.
Напомним, 11 апреля автомобиль, в котором находился Ринкон, столкнулся с автобусом в Кали (Колумбия). На данный момент бывший футболист «Реала» находится в реанимации. Водитель и пассажиры автобуса также были доставлены в больницу.
Ринкон защищал цвета мадридского «Реала» с 1995 по 1996 год. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1986 по 2004 год, экс-хавбек также выступал за «Наполи» и ряд колумбийских и бразильских клубов. В сборную Колумбии он вызывался с 1990 по 2001 год.
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