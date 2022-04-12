Появилось видео аварии с участием Фредди Ринкона

В сети появилось видео аварии с участием бывшего полузащитника мадридского «Реала» Фредди Ринкона. Местные СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлён момент столкновения автомобиля с автобусом.

Напомним, 11 апреля автомобиль, в котором находился Ринкон, столкнулся с автобусом в Кали (Колумбия). На данный момент бывший футболист «Реала» находится в реанимации. Водитель и пассажиры автобуса также были доставлены в больницу.

Ринкон защищал цвета мадридского «Реала» с 1995 по 1996 год. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1986 по 2004 год, экс-хавбек также выступал за «Наполи» и ряд колумбийских и бразильских клубов. В сборную Колумбии он вызывался с 1990 по 2001 год.