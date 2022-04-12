Четыре игрока «Спартака» вошли в символическую сборную 24-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Лучшим футболистом тура с оценкой 8,8 стал новый нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон. Вторую по величине оценку (8,6) получили форвард красно-белых Александр Соболев и полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.
Сборная 24-го тура РПЛ: Михаил Кержаков («Зенит») – 7,7; Илья Самошников («Рубин») – 7,9; Никита Чернов («Спартак») – 7,6; Максим Осипенко («Ростов») – 8,2; Гленн Бейл («Крылья Советов») – 7,0; Антон Зиньковский («Крылья Советов») – 8,6; Роман Зобнин («Спартак») – 7,8; Далер Кузяев («Зенит») – 8,3; Александр Руденко («Химки») – 8,2; Александр Соболев («Спартак») – 8,6; Шамар Николсон («Спартак») – 8,8.
Напомним, по итогам 24 туров РПЛ лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 52 очка. На втором месте – московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 12 апреля 2022
-
17:20
-
17:13
-
17:09
-
17:01
-
16:54
-
16:39
-
16:32
-
16:26
-
16:15
-
16:12
-
16:04
-
16:03
-
15:53
-
15:47
-
15:41
-
15:32
-
15:27
-
15:13
-
15:13
-
15:09
-
15:07
-
15:04
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:35
-
14:31
-
14:25
-
14:23
-
14:15
-
14:08
-
14:03
-
14:00
-
13:54
-
13:48