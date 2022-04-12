Четыре игрока «Спартака» вошли в символическую сборную 24-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Лучшим футболистом тура с оценкой 8,8 стал новый нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон. Вторую по величине оценку (8,6) получили форвард красно-белых Александр Соболев и полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

Сборная 24-го тура РПЛ: Михаил Кержаков («Зенит») – 7,7; Илья Самошников («Рубин») – 7,9; Никита Чернов («Спартак») – 7,6; Максим Осипенко («Ростов») – 8,2; Гленн Бейл («Крылья Советов») – 7,0; Антон Зиньковский («Крылья Советов») – 8,6; Роман Зобнин («Спартак») – 7,8; Далер Кузяев («Зенит») – 8,3; Александр Руденко («Химки») – 8,2; Александр Соболев («Спартак») – 8,6; Шамар Николсон («Спартак») – 8,8.

Напомним, по итогам 24 туров РПЛ лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 52 очка. На втором месте – московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).

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