Осинькин: летом из топ-клубов РПЛ уйдут легионеры, и они присмотрятся к игрокам «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не хочет терять игроков из состава самарской команды, но понимает, что интерес к ним со стороны больших клубов неизбежен.

«Чем больше футболистов клуб сможет сохранить, тем для меня будет лучше. Тогда мы будем более конкурентоспособными, — подчеркнул Осинькин. — До окончания чемпионата рано говорить о чём-то. Мы знаем, что зимой был определённый интерес к нескольким нашим футболистам. Но тогда мы уже многих игроков отпустили.

Всё читаемо. Из больших клубов уйдут их лидеры – иностранцы. Эти команды начнут смотреть на такие клубы, как «Крылья Советов». Мы это понимаем. Кто-то у нас уже уходил, но я бы хотел, чтобы у нас была более стабильная команда и мы не теряли ребят», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

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