Болельщик заплатил более $ 500 тыс. за карточку Panini с изображением Месси

На одном из интернет-аукционов была продана карточка Panini с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси за сумму в $ 522 тыс. Об этом сообщает газета Ole.

На карточке, стоившей так дорого, Месси изображён во время игры на чемпионате мира в Бразилии 2014 года. На том турнире сборная Аргентины сумела дойти до финала, где уступила сборной Германии со счётом 0:1. Победный гол забил Марио Гётце. Лионель Месси был признан лучшим игроком того чемпионата мира.

Кроме этой карточки, на прошедшем аукционе в продаже была также та, на которой Месси запечатлён в сезоне-2004/2005. Эту Panini оценили в $ 20 тыс. Карточка Panini с изображением Марадоны, которую подписал сам Диего Армандо, тоже была представлена на аукционе.