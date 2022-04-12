Футболисты «Химок» приняли участие в фотосессии с легендами клуба. Красно-чёрные провели тематическую фотосессию, в которой приняли участие футболисты и легенды клуба.



Денис Глушаков, Илья Кухарчук, Илья Лантратов, а также Константин Генич, Роман Березовский и Игорь Ющенко предстали в ретроформе с первым логотипом клуба. После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. Лидером соревнований является «Зенит» (52).



Фотосессия прошла в цехах НПО «Энергомаш» — одного из основных предприятий ракетно-космической промышленности городского округа Химки. История клуба напрямую связана с этим местом. В 1996 году команда была сформирована на базе двух заводских химкинских коллективов — «Новатор» и «Родина».

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