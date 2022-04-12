Валерий Кечинов считает, что Зелимхан Бакаев не захочет переходить в «Зенит»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев не захочет переходить в «Зенит».
«Представить Бакаева в «Зените»? Думаю, что он сам не захочет туда переходить. Всё-таки это такая гегемония, особенно в последнее время… Не думаю, что он перейдёт в «Зенит» или ЦСКА. Вряд ли это произойдёт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, согласно которой Бакаев может перейти в санкт-петербургский «Зенит». 25-летний Бакаев является воспитанником московской команды. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал четыре результативные передачи.
Новость по темеКечинов: «Спартаку» никак нельзя расставаться с Бакаевым
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