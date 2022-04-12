Хосеп Гвардиола рассказал о плане «Манчестер Сити» на игру Лиги чемпионов с «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико».
«Это будет другая игра, не такая, как на прошлой неделе. Здесь они дома, их поддерживают болельщики. На своём стадионе они создают проблемы, обороняются и атакуют. По сравнению с прошлой неделей они будут действовать интенсивнее в атаке. Нам нужно будет адаптироваться. Если начнём проигрывать, сделаем всё возможное, чтобы отыграться. Если же поведём в счёте, то, возможно, сядем немного глубже», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.
Первый матч завершился победой английской команды со счётом 1:0. Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск.
- 12 апреля 2022
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