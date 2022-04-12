За Дарвином Нуньесом следят «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес покинет клуб за сумму около € 80 млн. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации источника, недавно уругваец сменил агента и намерен сменить клубную прописку. На игрока претендуют лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что португальский клуб хочет выручить за 22-летнего футболиста сумму не меньше, чем была получена от мадридского «Атлетико» за трансфер нападающего Жоау Феликса в 2019 году. Тогда испанский клуб заплатил за португальца около € 127 млн.
В «Бенфике» отмечают, что трансфер Нуньеса будет дорогим, и не планируют спешить с его продажей в нынешнем году. В текущем сезоне Нуньес забил 31 гол и отдал три результативные передачи в 36 матчах во всех турнирах. Контракт уругвайского футболиста с «Бенфикой» истекает в 2025 году.
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