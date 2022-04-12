В ЦСКА отреагировали на новость, что вернут Гайча летом и дадут закрепиться в команде

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал новость о том, что нападающий Адольфо Гайч получит шанс закрепиться в составе московской команды после возвращения из аренды в «Уэске».

«Все вопросы по окончании сезона — сейчас они бессмысленны», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Metaratings сообщал о том, что ЦСКА не разочаровался в Гайче и даст ему еще один шанс закрепиться в команде.

В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Затем нападающий перешёл в «Уэску» на правах аренды. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.