Фернандиньо прокомментировал свои слова об уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал свои слова о том, что покинет английский клуб летом.



«Я был на 100% честен и абсолютно спонтанен, отвечая на вопросы на пресс-конференции. Но любой, кто знаком со мной, также знает, что я верен «Манчестер Сити» и своим обязанностям капитана команды. Я полностью сосредоточен на завоевании всех трофеев, за которые мы боремся. Я буду говорить о своём будущем только в конце сезона. Продолжаем двигаться вперёд!» — написал Фернандиньо на своей странице в соцсетях.

Напомним, Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра» за € 40 млн. С тех пор он провёл за «горожан» 373 встречи, в которых забил 25 голов и отдал 32 результативные передачи, получив 86 жёлтых и три красные карточки.