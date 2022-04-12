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Этьен Капу рассказал, что не смотрит футбол

Этьен Капу рассказал, что не смотрит футбол
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Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу рассказал о своих увлечениях.

«То, что я не смотрю футбол, помогает мне больше сохранять баланс и играть с большей свободой. Просмотр игры меня никогда не интересовал, так было всегда. Я получаю удовольствие, когда отключаюсь после матча или тренировки. Я не смотрю никакие игры», – цитирует игрока L’Equipe.

Французский полузащитник начал свою карьеру в «Тулузе», где провёл 196 матчей. После шести сезонов за французскую команду Капу перешёл в английскую Премьер-лигу, чтобы играть за «Тоттенхэм Хотспур». В Лондоне он провёл два сезона, сыграв в общей сложности 36 матчей. В 2015 году он перешёл в «Уотфорд», где сыграл пять с половиной сезонов и провёл 181 матч.

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