Канищев: если иностранцы не собираются уходить, то зачем «Зениту» Бакаев и Баринов?

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева и хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Зенит».



«Бакаев и Баринов нужны «Зениту», чтобы обыгрывать «Спартак» и «Локомотив» (смеётся). Для того чтобы побеждать остальных, их присутствие совсем не обязательно. Я думаю, что это может быть первым звоночком, что легионеры не собираются оставаться. Возможный переход — замена ушедшим легионерам. Иначе это не расцениваю.



На сегодня им нет места в «Зените». Да и зачем им переходить? С кем тогда соревноваться «Зениту»? Еврокубки для нас закрыты. Обыгрывать «Динамо» и «Спартак»? И с этим составом, который у «Зенита» сейчас есть, это легко даётся. Если иностранцы не собираются уходить, то зачем «Зениту» Бакаев и Баринов?» — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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