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Алисон: счёт первого матча ЛЧ с «Бенфикой» коварен. «Ливерпуль» не теряет голову

Алисон: счёт первого матча ЛЧ с «Бенфикой» коварен. «Ливерпуль» не теряет голову
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Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Бенфикой».

«Бенфика» — это сложный соперник, очень хорошая команда. Они показали это в первой игре. Счёт — коварный. Если соперники забьют, интрига вернётся. Хорошо, что мы забили третий гол в первом матче, это даёт нам серьёзное преимущество, но мы не теряем голову», — приводит слова Алисона пресс-служба УЕФА.

Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 3:1. Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика» состоится завтра, 13 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало матча — в 22:00 мск.

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