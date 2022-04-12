Клопп — о будущем Гвардиолы: какое отношение моё будущее имеет к Пепу?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своём будущем в клубе и будущем Хосепа Гвардиолы на посту наставника «Манчестер Сити».

«Какое отношение моё будущее имеет к Пепу? Я видел его пресс-конференцию и подумал, что он сказал: «Я мог бы остаться здесь навсегда, но не буду»? Но вы достаточно нахальны, чтобы выделить одну эту фразу. Это не слишком круто.



Если Пеп хочет остаться навсегда, пожалуйста, пусть остаётся. Меня это не касается», – приводит слова Клоппа Goal.

Ранее Гвардиола заявил о том, что готов остаться в «Манчестер Сити» до конца тренерской карьеры. Напомним, действующий контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года.



«Манчестер Сити» в 30 матчах набрал 73 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Горожане» являются действующими чемпионами страны.