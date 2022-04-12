Роналдо: много лет говорил, что Бензема должен получить «Золотой мяч», и меня критиковали

Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо назвал фаворита в борьбе за победу в Лиге чемпионов, а также отметил, что форвард мадридского клуба Карим Бензема заслуживает получить «Золотой мяч».
«Фаворит Лиги чемпионов — «Реал». Их тренер Карло Анчелотти является одним из лучших специалистов в мире. Что касается Бензема, он заслуживает «Золотой мяч». Я говорил об этом много лет, и меня критиковали, но я убеждён, что он должен получить награду. Карим — отличный нападающий», — приводит слова Роналдо Sky Sport Italia.
Сегодня, 12 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 22:00 мск. Первая игра завершилась победой мадридского клуба со счётом 3:1. Хет-трик в составе «Реала» оформил форвард Карим Бензема.
- 12 апреля 2022
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:35
-
19:25
-
19:24
-
19:05
-
18:59
-
18:55
-
18:54
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:16
-
18:14
-
17:58
-
17:56
-
17:51
-
17:50
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:13
-
17:09
-
17:01
-
16:54
-
16:39