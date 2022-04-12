Роналдо: много лет говорил, что Бензема должен получить «Золотой мяч», и меня критиковали

Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо назвал фаворита в борьбе за победу в Лиге чемпионов, а также отметил, что форвард мадридского клуба Карим Бензема заслуживает получить «Золотой мяч».



«Фаворит Лиги чемпионов — «Реал». Их тренер Карло Анчелотти является одним из лучших специалистов в мире. Что касается Бензема, он заслуживает «Золотой мяч». Я говорил об этом много лет, и меня критиковали, но я убеждён, что он должен получить награду. Карим — отличный нападающий», — приводит слова Роналдо Sky Sport Italia.



Сегодня, 12 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало матча — в 22:00 мск. Первая игра завершилась победой мадридского клуба со счётом 3:1. Хет-трик в составе «Реала» оформил форвард Карим Бензема.

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