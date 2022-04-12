Экс-игрок «Арсенала» высказался о причинах неудач «канониров» в последних матчах
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Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался о причинах неудач подопечных Микеля Артеты в последних матчах АПЛ.
«Причина, по которой «Арсенал» в последнее время выступает неудачно, заключается в том, что у них выбыла пара игроков и команде не везло. Они проиграли «Кристал Пэлас», но я видел, как «Челси» и «Манчестер Сити» недавно приезжали туда и им тоже навязали борьбу. «Челси» очень повезло победить.
Оглядываясь назад, легко говорить что-то, но нужно думать о будущем. В «Арсенале» много молодых ребят, и вы будете удивлены, насколько они готовы следовать примеру ветеранов, чтобы победить», – приводит слова Мерсона Sky Sports.
После 30 сыгранных туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка.
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