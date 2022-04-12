Бывший тренер «Чайки» Сергей Ташуев возглавил солигорский «Шахтёр». Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Сергей Абуезидович уже возглавлял «Шахтёр» в 2018-2019 годах. Под началом Сергея Ташуева команда завоевала серебро чемпионата в 2018 году и бронзу в 2019 году, а также Кубок страны в 2019 году. Вместе с Сергеем Ташуевым в клуб пришли и его помощники – Вячеслав Молчанов, Андрей Дмитриев, Валерий Чижов и Владас Мотека. Они же работали со специалистом в «Чайке».

За свою тренерскую карьеру 63-летний специалист, помимо «Чайки», работал в таких клубах, как «Анжи», «Кубань», «Краснодар», солигорский «Шахтёр», «Терек», «Крылья Советов». Он начал профессиональную тренерскую карьеру в 1992 году.