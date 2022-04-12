Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев возглавил солигорский «Шахтёр»

Ташуев возглавил солигорский «Шахтёр»
Комментарии

Бывший тренер «Чайки» Сергей Ташуев возглавил солигорский «Шахтёр». Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Сергей Абуезидович уже возглавлял «Шахтёр» в 2018-2019 годах. Под началом Сергея Ташуева команда завоевала серебро чемпионата в 2018 году и бронзу в 2019 году, а также Кубок страны в 2019 году. Вместе с Сергеем Ташуевым в клуб пришли и его помощники – Вячеслав Молчанов, Андрей Дмитриев, Валерий Чижов и Владас Мотека. Они же работали со специалистом в «Чайке».

За свою тренерскую карьеру 63-летний специалист, помимо «Чайки», работал в таких клубах, как «Анжи», «Кубань», «Краснодар», солигорский «Шахтёр», «Терек», «Крылья Советов». Он начал профессиональную тренерскую карьеру в 1992 году.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022