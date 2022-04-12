Мать фаната, чей телефон разбил Роналду: «Манчестер Юнайтед» только усугубил ситуацию

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика Джейка Хардинга, раскритиковала действия «Манчестер Юнайтед» после инцидента с участием нападающего Криштиану Роналду, который разбил телефон её сына.
«Манчестер Юнайтед» не справился с этой ситуацией и, если честно, только всё усугубил. Если бы кто-то напал на моего сына на улице, а затем пригласил бы нас на ужин, мы бы на него не пошли. Мы должны пойти навстречу, потому что это Криштиану Роналду? Как будто мы в долгу перед ним, но, извините, это не так.
Мы вежливо отклонили приглашение «МЮ» на игру, потому что Джейк не хочет идти на матч. Он не хочет видеть Роналду и ясно дал это понять. Это не мои слова, а слова моего сына. Речь идёт о нём. Это повлияло на него больше, чем на меня. Он не хочет никуда идти, это его решение. Остальное — в руках полиции», — приводит слова Келли Liverpool Echo.
- 12 апреля 2022
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