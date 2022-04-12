Вериссимо: если забьём первыми, то сможем изменить ход противостояния с «Ливерпулем»

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо поделился ожиданиями от ответной игры с «Ливерпулем».



«Мы подходим к этой игре с амбициями и верой в ту работу, которую делаем. Мы знаем, что отстаём на два гола, но всё может измениться, если мы забьём. Если забьём первыми, то сможем изменить ход противостояния. Нам противостоит одна из лучших команд в мире. Нужно эффективно и целостно атаковать, а также учитывать стратегию «Ливерпуля», — цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча команд пройдёт 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В первой игре на 17-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате. Игрок мерсисайдцев Эндрю Робертсон от угла поля выполнил подачу в центр лиссабонской штрафной, после чего Конате головой направил мяч в ворота. На 34-й минуте нападающий «Ливерпуля» Садио Мане упрочил преимущество гостей в счёте.