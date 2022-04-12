«Реал» — «Челси»: составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Поделиться
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Челси» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Реал» — «Челси».
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.
«Челси»: Менди, Тьяго Силва, Рюдигер, Алонсо, Джеймс, Ковачич, Лофтус-Чик, Канте, Маунт, Хаверц, Вернер.
Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Героем встречи стал форвард «сливочных» Карим Бензема, который отметился хет-триком.
Комментарии
- 12 апреля 2022
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:48
-
21:41
-
21:35
-
21:19
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:41
-
20:40
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:06
-
19:59
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:35
-
19:25
-
19:24
-
19:05
-
18:59
-
18:55
-
18:54
-
18:38
-
18:37
Партнерский контент