«Реал» — «Челси»: составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Челси» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Реал» — «Челси».

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.



«Челси»: Менди, Тьяго Силва, Рюдигер, Алонсо, Джеймс, Ковачич, Лофтус-Чик, Канте, Маунт, Хаверц, Вернер.

Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Героем встречи стал форвард «сливочных» Карим Бензема, который отметился хет-триком.