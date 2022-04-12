«Приняли политическое, а не юридическое решение». Гаджиев — о мотивах CAS

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира.

«Такого решения CAS, наверное, и следовало ожидать даже после нашей апелляции. Всем хорошо известно, что это решение больше мотивировано всё же политикой. CAS подтвердил это всеобщее мнение. Приняли не юридическое, а политическое решение. Всё, что делает CAS, становится ещё более возмутительным, задевает. Горькая новость, но она даёт нашей федерации ещё раз высказаться о несправедливости в более жёсткой форме.



Мы видим, что ФИФА готова идти нам навстречу: там сохранили членство России, сделали русский язык официальным. Решение CAS не синхронизировано с действиями ФИФА. Такие разночтения не очень справедливы и неоправданны», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.