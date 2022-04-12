В РФС отреагировали на решение CAS отклонить апелляцию о переносе стыковых игр отбора ЧМ

В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира.
«Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения об отказе в удовлетворении ходатайств РФС о принятии обеспечительных мер в рамках исков, поданных к ФИФА и УЕФА.
Этот документ де-факто является дополнением к ранее опубликованным решениям об отказе в удовлетворении ходатайств как таковых и содержит подробную информацию о том, исходя из чего решения были приняты.
При этом хотели бы обратить ваше внимание на то, что документ не относится к рассмотрению исков к УЕФА и ФИФА по существу. Процесс продолжается, ожидается, что слушания в CAS пройдут в начале мая», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
- 12 апреля 2022
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