Орлов: Манчини просто плюнул на «Зенит»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе тренера Роберто Манчини из «Зенита» в 2018 году.
«Конечно, мы не раз общались с Манчини. Я ещё помню, как он играл. Кстати, играл хорошо, был очень техничным футболистом. Но оценка одна, и он сам в этом мне признался. Он во всём виноват – что они не попали в Катар. Конечно, игроки – исполнители, но после чемпионата Европы, в принципе, все те же.
А в «Зените» была простая история. Он начинал с того, что команда шла на первом месте. Но где-то в октябре появился инсайд, что его назначат тренером сборной. И он с этого момента уже был целиком в сборной, а на «Зенит» просто плюнул. Вот и всё, такое было отношение. А что касается его человеческих качеств, про это надо спрашивать у Дзюбы и Шатова», — сказал Орлов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой Футбол».
- 12 апреля 2022
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