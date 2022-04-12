Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: Манчини просто плюнул на «Зенит»

Орлов: Манчини просто плюнул на «Зенит»
Комментарии

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе тренера Роберто Манчини из «Зенита» в 2018 году.

«Конечно, мы не раз общались с Манчини. Я ещё помню, как он играл. Кстати, играл хорошо, был очень техничным футболистом. Но оценка одна, и он сам в этом мне признался. Он во всём виноват – что они не попали в Катар. Конечно, игроки – исполнители, но после чемпионата Европы, в принципе, все те же.

А в «Зените» была простая история. Он начинал с того, что команда шла на первом месте. Но где-то в октябре появился инсайд, что его назначат тренером сборной. И он с этого момента уже был целиком в сборной, а на «Зенит» просто плюнул. Вот и всё, такое было отношение. А что касается его человеческих качеств, про это надо спрашивать у Дзюбы и Шатова», — сказал Орлов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой Футбол».

Новость по теме
Михаил Кержаков: ничего суперположительного за время работы с Манчини не выделил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022