Крамер — о встрече с Месси: испытал такое же чувство, когда увидел Папу Римского

Немецкий полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Кристоф Крамер поделился воспоминаниями о встрече с аргентинским нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси в финале чемпионата мира 2014 года.



«Я хотел поговорить с Месси, но был слишком робок, чтобы начать разговор. К тому же я не знал, на каком языке заговорить с ним. У меня такое чувство было лишь тогда, когда я встретился с Папой Римским. Стоять с ним лицом к лицу — это нечто невероятное», — приводит слова Крамера Goal.com со ссылкой на DAZN.



Напомним, в финале чемпионата мира 2014 года сборная Германии встречалась с национальной командой Аргентины. Игра завершилась победой немецкой сборной со счётом 1:0. Единственный гол забил немецкий футболист Марио Гётце.

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