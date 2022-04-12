Михаил Кержаков рассказал, какой совет дал Одоевскому

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал об игре другого голкипера сине-бело-голубых — Даниила Одоевского.

«Никаких проблем в возрасте Одоевского не вижу. В 18-19 лет уже пора играть, почему нет? Почему-то у нас в стране обращают внимание на возраст, до 25 — всё ещё подающий надежды. Если вспомнить молодую плеяду «Зенита», таких игроков, как мой брат, Аршавин, Денисов, они в 18 лет ставили на уши Российскую Премьер-Лигу.

Ничего страшного здесь нет. Тем более он парень с хорошими качествами, достаточно уверенный в себе. У него всё отлично с психологией. Поэтому я не стремлюсь лезть с советами, если меня не просят. Я лишь сказал ему: «Не делай таких ошибок, как делал я. Действуй попроще», — сказал Кержаков в эфире YouTube-канала «Такой Футбол».