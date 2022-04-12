Экс-игрок «Арсенала» Мерсон заявил, что интрига в чемпионской гонке в Англии отсутствует

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался о чемпионской гонке в Англии.

«Это еще не конец чемпионата, как мы видим, но я был бы шокирован, если бы «Манчестер Сити» не выиграл Премьер-лигу с имеющейся позиции в таблице. Это было бы большим шоком, так как я думаю, что они слишком хороши. И они, и «Ливерпуль» — потрясающие команды, и я не ожидаю ничего, кроме того, что «Манчестер Сити» одержит победу в чемпионате, которая им очень нужна. Я не думаю, что они потеряют очки в оставшихся матчах.

Нет никаких сомнений в том, что у «Ливерпуля» ещё есть более тяжёлые матчи. Это была бы другая чемпионская гонка, если бы у «Манчестер Сити» были игры «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде» — не самая простая игра в мире.

Им ещё предстоит сыграть дома с «Тоттенхэмом», который борется за Лигу чемпионов, в то время как вы посмотрите на «Манчестер Сити», а их следующие две игры — это «Брайтон» и «Уотфорд» дома. Я не ожидаю ничего, кроме победы «Сити» в чемпионате», — цитирует Мерсона Sky Sports.