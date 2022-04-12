Михаил Кержаков назвал сильные качества Сергеева и Алберто

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о сильных качествах нападающих санкт-петербургского клуба Ивана Сергеева и Юри Алберто.



«Мне кажется, сильная сторона Ивана Сергеева – это открывание. Но он пока адаптируется, ему ещё понадобится время для этого. Всё-таки это серьёзный переход – из Самары в «Зенит». Алберто – то же самое. Финтёр? Мне кажется, это игрок немного другого плана. Пробить может, у него хороший удар. Хотя я думаю, что он больше приспособлен к силовому футболу», — сказал Кержаков в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой Футбол».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 52 очка в 24 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.