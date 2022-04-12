«Реал» — «Челси»: Маунт открыл счёт
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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Челси». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). К 17-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Челси».
На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт. Хавбек лондонцев Рубен Лофтус-Чик сделал передачу вперёд, форвард гостей Тимо Вернер коленом протолкнул мяч на ход Маунту, который по центру ворвался в штрафную и пробил в угол ворот.
Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Героем встречи стал форвард «сливочных» Карим Бензема, который отметился хет-триком.
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